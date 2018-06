Un aereo charter da 12 osti si è schiantato contro un edificio in costruzione a Ghatkopar, un sobborgo di Mumbai, in India. I morti sono 5, i due piloti, due ingegneri a bordo e un passante. Secondo quanto riferiscono i media locali, il velivolo, un turboelica Beechcraft King Air C9, stava per atterrare all’aeroporto quando è precipitato con a bordo quattro passeggeri persone.