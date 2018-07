Poteva avere conseguenze molto più gravi l'imprudenza di una ragazza in vacanza nella baia di Dugong, in Australia. La turista ha cercato di dare da mangiare a uno squalo con le mani, ma è stata morsicata e tirata in acqua dall’animale. Melissa Brunnin, 34 anni, ha probabilmente vissuto una delle esperienze più paurose della sua vita ma alla fine se l'è cavata grazie al pronto intervento di due persone che erano lì con lei: ha riportato ferite e fratture a un dito.