Il momento in cui una intera strada crolla in un quartiere residenziali nella Cina meriodionale. Le telecamere mostrano il momento in cui 50 metri di strada cede e crolla sopra le auto parcheggiate. Il crollo è avvenuto Guang'an City nella provinciale del Sichuan. Almeno 50 persone sono state evacuate e sistemate negli alberghi. Non ci sono feriti . Le cause sono ancora in corso di accertamento ma sembra che si tratti dei danni provocati della forti piogge delle ultime settimane.