Ecco il momento emozionante durante il quale un coraggioso sub toglie un amo dalla boocca si uno squalo di circa due metri. Le immagini subacquee, riprese sotto costa delle Bahamas, mostra il sub e biologo marino Leigh Cobb che aiuta lo squalo che ha spiegato come, a suo avviso, lo squalo abbia capito che lui intendeva aiutarlo. (da liveleak.com)