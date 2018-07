L'europarlamentare "smonta" Salvini in due minuti

«Non c’è una crisi migratoria, ma una crisi politica che sfrutta i migranti. Basta guardare ai dati: è l’opportunismo di Salvini che ci costringe a discutere di questo tema». Lo ha detto il capogruppo dell’Alleanza dei Liberali e Democratici per l’Europa, Guy Verhofstadt, intervenendo al Parlamento europeo Quella in corso «è una crisi politica alle spalle dei migranti», ha aggiunto Verhofstadt durante il dibattito sulla presidenza austriaca dell’Ue. Il capogruppo dell’Alde ha sottolineato che gli ingressi di migranti sono crollati rispetto al 2015 e oggi rappresentano appena lo «0,07% di tutti i flussi migratori che esistono al mondo. «Di cosa siamo parlando? Stiamo parlando di decisione per opportunismo di un ministro dell’Interno in Italia, Matteo Salvini, che ha creato questo problema», ha detto Verhofstadt. «Quello di cui abbiamo bisogno è di un sistema legale per la migrazione economica - ha concluso il leader dell’Alde rivolgendosi a Kurz - su questo tema può contare sul sostegno di questo Parlamento». (da lastampa.it)