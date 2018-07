Canada, la morte di tre youtuber

I youtuber Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scraper, membri della popolare Travel Channel High on Life sono morti martedì in Canada dopo essere precipitati da una cascata nota come Shannon Falls, a circa 100 chilometri da Vancouver. I tre che hanno uìn'età tra i 20 ei 30 anni, stavano nuotando con un gruppo di quattro altri amici nella parte più alta delle cascate, che si trova in British Columbia, quando però sono scivolati cadendo nel laghetto posto trenta metri sotto. I corpi sono stati recuperati dopo due giorni dalla Polizia Gamble, Lyakh e Scraper erano andati nell'area naturale per registrare un video per il loro canale, che ha più di 500 mila follower. Secondo il Vancouver Sun , il primo tra i youtuber a scivolare è stato Scraper, Gamble e Lyakh hanno cercato di afferrarlo ma sono stati trascinati dalla corrente.