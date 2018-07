Il trick dallo skater Jackson Pilz pubblicato sul suo canale Instagram e rilanciato da Thrasher Magazine è stato visto e rivisto quasi un milione di volte in un giorno e nessuno è riuscito a capire come sia stato in grado di farlo. Sicuramente capacità di controllo senza pari e grande tenacia sono stati due degli elementi che hanno reso possibile quello che è stato rinominato da molti come trick “impossible”. Ora non c’è che aspettare che qualcun altro lo rifaccia.

Video Instagram/Jackson Pilz / lastampa.it