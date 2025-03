10 anni di successi per Oknoplast:la finestra in alluminio Titano Steel vince il premio Prodotto dell’Anno 2025

Adnkronos

Milano, 05 marzo 2025 – Con la nuova finestra Titano Steel, Oknoplast si aggiudica il premio Prodotto dell’Anno per la decima volta consecutiva. Grazie al suo design unico e all’alluminio, materiale resistente e riciclabile, Titano Steel è stato premiato dai consumatori* come serramento elegante, innovativo e perfettamente in linea con le tendenze del momento. Questo riconoscimento rafforza ulteriormente la posizione di Oknoplast come leader nel mercato, non solo per gli infissi in PVC ma anche per quelli in alluminio.

La finestra Titano Steel è il perfetto equilibrio trastile e funzionalità. Con le sue linee moderne e minimali, le sagomature decorative del profilo esterno del telaio e dell’anta, si adatta sia agli ambienti dal carattere industriale sia agli spazi più classici. Il nodo centrale ridotto e i dettagli squadrati creano un look minimal e contemporaneo, mentre la maniglia centrale aggiunge un tocco di armonia all’intera struttura. Disponibile anche come portafinestra, Titano Steel vanta una soglia ribassata di soli 19 mm, che assicura continuità tra interno ed esterno, offrendo un’esperienza abitativa senza confini.

Oltre al suo design, Titano Steel garantisce comfort abitativo e benessere grazie a parametri tecnici d’eccellenza. Con un isolamento termico che raggiunge un valore Uw fino a 0,80 W/m²K e una terza guarnizione di serie, la finestra offre un’ottima protezione dagli agenti esterni. Anche in condizioni climatiche estreme – con venti fino a 160 km/h e piogge torrenziali per oltre 12 ore – Titano Steel mantiene immutate le sue prestazioni.

Come tutte le finestre Oknoplast, anche Titano Steel è disponibile in una vasta gamma di finiture e colori, tra cui l’effetto legno e le finiture metallizzate, per adattarsi perfettamente a ogni esigenza e ambiente. Questa attenzione al dettaglio estetico, unita alle sue straordinarie prestazioni tecniche, rende la finestra un vero e proprio elemento di design che attrae sempre di più chi opera nel campo della progettazione degli interni.

Con Titano Steel, Oknoplast ridefinisce ancora una volta gli standard del settore, offrendo un prodotto che coniuga estetica, prestazioni tecniche avanzate e durabilità. Un infisso progettato per garantire efficienza energetica e affidabilità nel tempo, una scelta ideale per chi cerca comfort e sicurezza in casa.