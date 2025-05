2 giugno, accordo fatto alla Fenice: Orchestra e Coro registreranno Inno Mameli

Adnkronos

Venezia, 20 mag. – Alla fine ha prevalso il buon senso istituzionale. Dopo giorni di tensioni e trattative, è stato raggiunto l’accordo: l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice di Venezia eseguiranno l’Inno di Mameli in occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno. Il contributo musicale sarà registrato nella scenografica cornice di Palazzo Ducale e trasmesso su RaiUno, subito dopo il Tg1 delle 20 il prossimo 2 giugno.

“La direzione del Teatro ha accettato le nostre richieste e quindi registreremo l’Inno”, ha annunciato all’Adnkronos Marco Trentin, professore d’orchestra della Fenice e segretario provinciale Fials che ha condotto le trattative sindacali.

Il via libera è arrivato a fine mattinata al termine di una riunione urgente delle rappresentanze sindacali interne delle maestranze della Fenice a cui hanno partecipato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, presidente della Fondazione lirico-sinfonica, e il sovrintendente Nicola Colabianchi insieme allo staff della direzione dell’ente.

“Sono pieno di gioia. L’amore per ciò che si ha dentro alla fine vince sempre. La musica unisce, non disunisce, perché è un linguaggio universale e deve fluire. Al di là degli ostacoli burocratici, sono felicissimo che abbiano trovato l’accordo per far sì che la musica vinca ancora una volta”. A parlare all’Adnkronos è il tenore Vittorio Grigolo.