2 giugno: nel comune milanese Cormano cancellata cerimonia Festa della Repubblica

Milano, 1 giu. La giunta comunale di Cormano, nel Milanese, ha cancellato la cerimonia ufficiale per la celebrazione della Festa della Repubblica. A darne conto è l’Anpi che, in un post su Facebook, scrive: “Si tratta di una decisione incomprensibile e sbagliata”.

Proprio per protestare contro la decisione, e per celebrare la nascita della Repubblica democratica e antifascista, Anpi annuncia che per domani è stato indetto un presidio alle ore 10.30 in piazza Scurati.

