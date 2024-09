A IFA 2024, Narwal lancia l’innovativo robot aspirapolvere AI: Pulizia senza stress per tutti

Adnkronos

BERLINO, 7 settembre 2024 /PRNewswire/ — Narwal, azienda leader nella pulizia intelligente della casa, presenta con orgoglio all’IFA 2024 di Berlino Narwal Freo Z Ultra, il suo robot aspirapolvere di nuova generazione basato sull’intelligenza artificiale. Progettato per i moderni proprietari di case che vivono una vita frenetica, questo avanzato robot evita gli ostacoli, consente la manutenzione senza necessità di interventi e offre funzionalità intuitive e indicate per gli animali domestici. In linea con il tema del 100° anniversario dell’IFA, “Innovazione per tutti”, Freo Z Ultra offre una soluzione di pulizia all’avanguardia, liberando gli utenti dalla preoccupazione di pulire i pavimenti e consentendo loro di concentrarsi su ciò che conta di più.

Narwal Freo Z Ultra è dotato di TwinAI Dodge Obstacle Avoidance, una tecnologia che prevede due telecamere RGB da 1200p e chip IA in grado di riconoscere oltre 120 oggetti domestici in tempo reale. Questo gli consente di muoversi abilmente tra mobili, animali domestici e oggetti sparsi con una precisione millimetrica, garantendo una pulizia senza interruzioni. La tecnologia Proactive AI DirtSense™ 2.0 distingue in modo intelligente lo sporco asciutto da quello bagnato, regolando automaticamente il metodo di pulizia per un’efficienza ottimale. Quando rileva sporco ostinato, il sistema si concentra sulla zona interessata per una pulizia mirata e approfondita, fino a eliminare ogni traccia di sporco. Il sistema di lavaggio ad acqua calda AI-Adaptive regola la temperatura dell’acqua in base al tipo di sporco, da 45 °C per sporco leggero a 75 °C per una sanificazione profonda, passando poi all’asciugatura automatica a 40 °C per garantire un lavaggio privo di batteri.

Grazie alla potenza di aspirazione di 12.000 Pa, la più alta nel settore, il robot è in grado di gestire anche lo sporco più ostinato, mentre la spazzola Zero Tangling Floating Brush 2.0 assicura un’esperienza senza intoppi. Il robot eccelle anche nella pulizia di bordi e angoli grazie alla sua avanzata tecnologia EdgeSwing™, che applica una pressione precisa verso il basso e angoli di pulizia per una copertura completa. Grazie ai suoi potenti sistemi di navigazione e pulizia, Narwal Freo Z Ultra offre un’esperienza di pulizia intelligente e senza l’uso delle mani per ogni superficie.

Disponibilità e prezzi

Questo prodotto sarà disponibile sul mercato tedesco dal 25 settembre e lo si potrà trovare su MediaMarkt, Saturn, Cyberport, Otto e Amazon, al prezzo di vendita di €949.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2498592/Available_Galaxy_Silver_Space_Grey_blends_seamlessly_home.jpg Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2309467/4896433/Narwal_Logo.jpg