A2a: nel 2024 assunte 1.636 persone, gruppo sale a quasi 15mila dipendenti

Adnkronos

Milano, 20 mar. A2a ha assunto 1.636 persone durante il 2024, con una crescita netta di 819 unità rispetto al 2023 e in totale ad oggi il Gruppo conta 14.777 dipendenti. Il 98% di loro è assunto con contratto a tempo indeterminato. In ambito Diversity, Equity & Inclusion, nel 2024 13 società del Gruppo sono state certificate secondo la norma uni/pdr 125:2022, rispetto alle 6 del 2023. Ad Amsa, Aprica, A2A Energia, A2A Gencogas, A2A s.p.a. e Unareti, si sono infatti aggiunte A2A Ambiente, A2A E-mobility, A2A Ciclo idrico, A2A Calore e servizi, A2A Smart City, A2A Illuminazione Pubblica e A2A Services & Real Estate.