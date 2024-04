Abodi: “Ha bisogno dell’aiuto di tutti, anche del mondo sportivo”

Adnkronos

Roma, 11 apr. “Il mare è il più grande impianto sportivo a cielo aperto che esista. Oggi solamente in Italia ci sono sette federazioni sportive direttamente coinvolte. Ecco allora che noi dobbiamo usare le eccellenze sportive, olimpiche e paralimpiche, per far in modo che i grandi atleti diventino testimonial di una cultura del rispetto del mare che ha bisogno di tutti”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo oggi al terzo Summit nazionale sull’economia del mare – Blue Forum” a Gaeta.