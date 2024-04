Abu Dhabi presenta 101 Abu Dhabi Do’s: la guida alle 101 cose da fare e da vedere quest’estate!

Adnkronos

Dalla colazione con le giraffe a lezioni d’arte nella cornice del Louvre Abu Dhabi… Una sola estate non basta

ABU DHABI, UAE, 8 aprile 2024 /PRNewswire/ — Gli italiani stanno programmando le proprie vacanze estive e ricercano un mix perfetto di cultura, avventura ed ispirazione? Abu Dhabi si conferma la destinazione ideale e con la stagione estiva alle porte, Experience Abu Dhabi presenta le 101 cose da fare e da vedere nell’Emirato (101 Abu Dhabi Do’s), la guida pensata per aiutare i viaggiatori di tutto il mondo a organizzare le proprie vacanze, svelando la grande varietà di attività ed esperienze che l’Emirato ha da offrire.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: https://www.multivu.com/players/uk/9260551-get-inspired-for-summer-with-101-abu-dhabi-dos/

Dalla creazione di opere d’arte sotto l’iconica cupola del Louvre Abu Dhabi all’esperienza di guida su una pista di F1 al Circuito di Yas Marina: i visitatori vivranno una vacanza indimenticabile ad Abu Dhabi, fatta di relax, scoperta ed emozione grazie alle 101 esperienze che l’Emirato offre, ognuna in grado di creare ricordi indimenticabili nel corso di un’intensa stagione estiva.

Ogni momento trascorso ad Abu Dhabi porta in vita il senso più profondo dell’ospitalità emiratina, oltre a dare voce al valore della cultura e dell’heritage di una destinazione che ha tanto da offrire. 101 Abu Dhabi Do’s è più di una semplice guida alle esperienze da vivere nell’Emirato: si tratta di una selezione curata nei minimi dettagli per offrire momenti di arricchimento personale, di scoperta e di avventura, che sapranno regalare emozioni indimenticabili.

Pronti per la migliore estate di sempre? Lasciatevi ispirare da una prima selezione di esperienze che vi lasceranno senza fiato:

#45 Tour artistici da nuove prospettive

Il Louvre Abu Dhabi è un’opera d’arte che si ammira al meglio dall’acqua

Arte, storia e avventura sono i protagonisti di un’incredibile esperienza da vivere a filo d’acqua, pagaiando lungo le acque che circondano la cupola del Louvre Abu Dhabi. Il primo museo universale della regione è infatti circondato dall’acqua e può essere esplorato a bordo di kayak, da cui ammirare tramonti mozzafiato.

#83 Pronti per un tuffo?

Immergetevi con più di 330 specie marine all’Acquario Nazionale

Per gli amanti delle avventure acquatiche, l’Acquario Nazionale ad Al Qana è una tappa da non perdere. È possibile immergersi nel regno sottomarino e partecipare ad un’emozionante nuotata con squali, razze e migliaia di specie marine.

#30 Svegliarsi nella natura selvaggia

Vivere l’emozione di fare colazione con le giraffe All’Emirates Park Zoo

Gli amanti degli animali non potranno farsi mancare un’avventura unica nel suo genere, perfetta per dare nuovo slancio ad una lenta mattinata di vacanza. All’Emirates Park Zoo di Al Ain ad Abu Dhabi è infatti possibile prenotare una colazione insieme ad alcuni dei mammiferi più incredibili al mondo, oltre ad una visita guidata e molto altro ancora.

#41 Imparare abilità secolari

Attraverso le generazioni, la Casa degli Artigiani mantiene vive tradizioni antiche

In questo centro dedicato all’artigianato emiratino, i visitatori possono non solo acquistare ricordi fatti a mano, ma anche scoprire personalmente il valore di alcune tradizioni ancora vive come l’artigianato Sadu, Khoos e Talli.

#87 Alla scoperta di Gotham City

Mettete alla prova i vostri limiti nella Casa del divertimento di Joker

Con trucchi, prove e sorprese sconvolgenti, bambini e famiglie incontreranno l’Enigmista, Mr. Freeze, il Pinguino e molti altri dei più famigerati abitanti di Gotham City.

#61 Un salto sotto i riflettori

Più di 50 proiettori illuminano Qasr Al Watan per uno spettacolo indimenticabile

Una visita a Qasr Al Watan offre un momento di profondo arricchimento personale, in cui scoprire la storia e la cultura del Paese passeggiando attraverso sale maestose e ammirando il meglio dell’artigianato arabo. I turisti resteranno incantati dallo straordinario spettacolo di luci notturno proiettato all’esterno delle mura del palazzo.

#94 Roadtrip a 120 miglia orarie

L’esperienza di guida su un circuito F1 con Formula Yas 3000

Con un motore V6 Jaguar, la potente auto da corsa è la vettura più simile a un’auto di F1® che la maggior parte delle persone potranno mai guidare. Ad Abu Dhabi è possibile mettere alla prova le proprie abilità su un circuito leggendario come quello di Yas Marina con velocità massime fino a 275 km/h – un’esperienza di pura adrenalina.

#71 Tessere la strada attraverso un capolavoro

Camminando sul più grande tappeto al mondo tessuto a mano nella moschea più grande degli Emirati Arabi Uniti.

Il tappeto, realizzato in un pezzo unico e prevalentemente in lana, misura 5.400 metri quadrati ed è stato realizzato a mano da circa 1.200 artigiani. Il progetto complessivo ha richiesto due anni, di cui otto mesi per la progettazione e 12 mesi per la tessitura.

#22 Lanciarsi da 25 metri di altezza

Provate la camera di volo indoor più grande del mondo al CLYMB

Che siate principianti assoluti o esperti, istruttori dedicati vi guideranno in questa emozionante esperienza. La camera di volo è larga 10 metri e alta 25.

#4 Diventare un guerriero ninja

Affrontate l’arena gonfiabile di Air Maniax nel centro commerciale Yas.

Il divertimento per famiglie e ragazzi è assicurato all’arena gonfiabile Air Maniax, dove è possibile sfidarsi attraverso prove di equilibrio, forza, velocità e agilità. Saltate e oscillate lungo il percorso prima di affrontare l’arena gonfiabile e una grande varietà di ostacoli.

Elencati in ordine alfabetico per località, la guida 101 Abu Dhabi Do’s permette ai visitatori di scoprire i tesori nascosti di Abu Dhabi e un’ampia varietà di esperienze, dalle più note alle meno conosciute.

Scoprite l’elenco completo delle 101 cose da fare ad Abu Dhabi!

Che stiate pianificando un viaggio in solitaria per ritrovare voi stessi o che vogliate trascorrere un periodo di relax con il vostro partner o ancora che puntiate al divertimento con la vostra famiglia, quest’estate Abu Dhabi sarà un’esperienza indimenticabile.

L’elenco completo delle 101 cose da fare ad Abu Dhabi è ora disponibile, pronto a guidare la vostra prossima avventura di viaggio, con più esperienze di quante se ne possano scoprire in una sola estate.

www.visitabudhabi.ae

Informazioni sul Dipartimento di Cultura e Turismo – Abu Dhabi:

Il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) promuove la crescita sostenibile dei settori della cultura e del turismo di Abu Dhabi e delle sue industrie creative, alimentando il progresso economico e contribuendo a realizzare le più ampie ambizioni globali di Abu Dhabi.

Lavorando in partnership con le organizzazioni che definiscono la posizione dell’emirato come destinazione leader a livello internazionale, la DCT Abu Dhabi si sforza di unire l’ecosistema attorno a una visione condivisa del potenziale dell’emirato, di coordinare gli sforzi e gli investimenti, di fornire soluzioni innovative e di utilizzare gli strumenti, le politiche e i sistemi migliori per sostenere le industrie della cultura e del turismo.

La visione di DCT Abu Dhabi è definita dalla gente, dal patrimonio e dal paesaggio dell’emirato. Lavoriamo per migliorare lo status di Abu Dhabi come luogo di autenticità, innovazione ed esperienze impareggiabili, rappresentate dalle sue vive tradizioni di ospitalità, dalle iniziative pionieristiche e dal pensiero creativo.

Per ulteriori informazioni sul Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi e sulla destinazione, visitare i siti: dct.gov.ae e visitabudhabi.ae.

