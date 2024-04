Accordo di cooperazione strategica tra PPC Group e MYTILINEOS Energy & Metals per lo sviluppo di un portafoglio solare fino a 2.000 MW in 4 paesi

Adnkronos

ATENE, Grecia, 15 aprile 2024 /PRNewswire/ — PPC Group e MYTILINEOS Energy & Metals annunciano di aver firmato un accordo quadro di cooperazione (CFA, Cooperation Framework Agreement) per lo sviluppo e la costruzione di un portafoglio di progetti solari fino a 2000 MW in Italia, Bulgaria, Croazia e Romania. Il valore dell’operazione è stimato a circa 2 miliardi di euro e la sua attuazione è prevista nei prossimi tre anni.

Nello specifico, l’accordo si riferisce a circa 90 progetti solari di proprietà di MYTILINEOS in Italia (503 MW), Romania (516 MW), Bulgaria (500 MW) e Croazia (445 MW) che si trovano in varie fasi di sviluppo. Ai sensi dell’accordo MYTILINEOS si occuperà dello sviluppo e della costruzione di questi progetti, che saranno poi acquisiti da PPC Group una volta completata la loro connessione alla rete elettrica dei paesi di cui sopra.

La storia di risultati positivi comprovati di MYTILINEOS nella realizzazione di progetti RES complessi a livello internazionale è stata un catalizzatore della fiducia di PPC nella cooperazione delle parti e funge da garanzia per il successo dell’attuazione dell’accordo.

L’accordo quadro tra le due parti è una pietra miliare per il ruolo guida che le aziende greche possono svolgere nella più ampia regione e per la sicurezza energetica dell’Europa. L’accordo rappresenta inoltre una pietra miliare per la transizione energetica, con i progetti di energia verde sviluppati nell’ambito del contratto che dovrebbero fornire energia a 320.000 famiglie ed eliminare 3,4 milioni di tonnellate di emissioni di CO2.

PPC Group: crescita nell’Europa sud-orientale

Per PPC Group, l’accordo rappresenta un passo importante verso l’attuazione della strategia recentemente presentata alla comunità degli investitori per la crescita nell’Europa sudorientale, con l’energia verde come pilastro chiave. Con questo accordo, PPC Group acquisirà progetti RES fuori della Romania, dove ha già una presenza significativa, e in tre nuovi paesi: Italia, Bulgaria e Croazia.

La strategia di PPC Group prevede l’espansione nell’Europa sud-orientale e lo sfruttamento delle opportunità per creare valore tra i paesi attraverso il corridoio energetico che si sta creando. Con la sua presenza in diverse aree geografiche e con un portafoglio RES ampliato e complementare, PPC Group intende trarre vantaggio dalle diverse condizioni meteorologiche in ciascuna regione geografica. PPC Group punta ad avere un totale di 8,9 GW di capacità RES installata entro il 2026.

MYTILINEOS Energy & Metals: crescita continua di M Renewables

Per MYTILINEOS, questo accordo fa parte di una più ampia strategia di crescita di M Renewables per l’implementazione del suo portafoglio internazionale, incluso il recente ingresso nel mercato canadese con progetti da 1500 MW insieme all’esecuzione del piano di rotazione degli asset, attraverso il quale MYTILINEOS finanzia, anche, la continua crescita del settore delle energie rinnovabili. La natura multilivello dell’accordo (ambito geografico, tempistica dei progetti) evidenzia la profondità del portafoglio di M Renewables.

MYTILINEOS ha già stabilito una significativa presenza e una lunga storia di risultati comprovati nei mercati su scala globale, sia in termini di progetti di sviluppo, ingegneria, approvvigionamento e costruzione e funzionamento (O&M), avendo realizzato migliaia di MW in diversi paesi, mentre il portafoglio totale, in seguito all’accordo di cooperazione strategica con PPC e dell’investimento in Canada, ammonta a 10.500 MW.

Più nello specifico, per quanto riguarda il mercato italiano, che è di importanza strategica per MYTILINEOS, avendo una presenza a lungo termine e un ampio portafoglio di progetti superiori a 2,5 GW, questo accordo darà ulteriore slancio e accelererà l’attuazione del piano di investimenti di MYTILINEOS in Italia, mirato a una maggiore presenza (modello di utility integrata) nel settore energetico del Paese.

Il Vice CEO e Direttore RES PPC Group, Konstantinos Mavros, ha dichiarato: “L’accordo che abbiamo firmato crea valore per entrambe le parti e consolida la presenza del nostro gruppo nell’Europa sudorientale. La graduale aggiunta di nuovi progetti al portafoglio RES di PPC, in nuovi paesi, in conformità alla nostra strategia, ci consentirà di sfruttare la nostra pianificazione complessiva per la creazione di corridoi energetici nella più ampia regione. La storia di risultati positivi comprovati di MYTILINEOS in progetti RES complessi e le precedenti partnership di successo servono da garanzia per l’attuazione regolare e tempestiva dell’accordo”.

Ioannis Kalafatas, Direttore esecutivo generale per l’energia MYTILINEOS, ha dichiarato: “Si tratta di un accordo significativo tra due aziende greche leader, con una presenza internazionale, che intendono espandere ulteriormente la loro presenza nell’Europa sudorientale e in Italia. Siamo molto soddisfatti di questo sviluppo, perché non è la prima volta che collaboriamo con PPC allo sviluppo di progetti di energia verde a livello internazionale. L’accordo dimostra ancora una volta le capacità dell’imprenditoria greca su scala globale. Siamo profondamente convinti che le due aziende continueranno a guidare e a catalizzare questa dinamica verso un futuro verde e sostenibile”.

Da parte sua, Nikos Papapetrou, Direttore esecutivo M Renewables, ha accolto con favore l’accordo con PPC, sottolineando la grande importanza per la strategia di sviluppo delle RES di entrambe le società e ha aggiunto: “Desidero ringraziare i gruppi di lavoro di PPC e MYTILINEOS – M Renewables nonché Strategy e M&A – per il loro contributo al raggiungimento di questo complesso accordo. Soprattutto per M Renewables, do un merito speciale alle sue persone eccezionali per aver raggiunto una pietra miliare nel nostro cammino, anticipando successi simili”.

Informazioni su PPC Group

PPC è la principale utility elettrica del Sud-Est europeo, con attività nella generazione, distribuzione, gestione del network e vendita di prodotti e servizi energetici avanzati in Grecia, Romania e Macedonia del Nord. PPC ha una capacità installata totale di 10,7 GW, risultante da impianti termici, idroelettrici e RES con una produzione annua totale pari a oltre 20 TWh, mentre nei network la sua base patrimoniale regolata totale ammonta a circa 4,3 miliardi di euro. PPC Group è il principale fornitore di elettricità in Grecia e Romania, con un’utenza di 8,7 milioni di clienti in totale, fornendo circa 35 TWh di energia e un’ampia gamma di prodotti e servizi energetici.

Informazioni su MYTILINEOS

Fondata in Grecia nel 1990, MYTILINEOS è una multinazionale industriale e dell’energia, quotata alla Borsa di Atene, con un fatturato consolidato e un EBITDA, rispettivamente, di 5,5 miliardi di euro e 1,0 miliardo di euro. Il suo focus è sulla sostenibilità: si è posta l’obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) di almeno il 30% entro il 2030 e di raggiungere un’impronta di carbonio neutra nell’intera attività aziendale entro il 2050, sulla base di indicatori prestazionali ESG (ambiente, società e governance).

