Accordo tra l’Università Link e la Loyola Marymount University:il rettore Giusti a Los Angeles per rafforzare le relazioni transatlantiche

Comunicato stampa

4 giugno 2024. Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, ha siglato a Los Angeles un accordo di collaborazione con la School of Low della Loyola Marymount University, rappresentata dalla Dean, Brietta R. Clark. Alla cerimonia di firma ha partecipato S.E la Console Generale d’Italia a Los Angeles, Raffaella Valentini. Il protocollo, che fa seguito ad analoghe iniziative di internazionalizzazione realizzate dalla Link e tenacemente volute dal Rettore Carlo Alberto Giusti, a partire dalla partnership con la St. John’s University di New York, darà l’avvio a uno scambio di ricerca che coinvolgerà studenti e docenti, con nuove opportunità e borse di studio. “Siamo da tempo al lavoro per contribuire alla realizzazione di un solido ponte scientifico e culturale che rafforzi le relazioni transatlantiche”, ha spiegato Giusti, che sta definendo parallelamente i termini di un prossimo analogo accordo con la University of California di San Diego. “Questi protocolli tra la Link e importanti atenei statunitensi offrono agli studenti italiani e americani uno strumento fondamentale per aumentare il proprio bagaglio di conoscenza e contribuire ad arricchire la ricerca, in un’ottica di confronto e di reciproco arricchimento”.

