Addio a Mons. Giuseppe Costanzo, Arcivescovo emerito di Siracusa

La Diocesi di Siracusa è in lutto per la scomparsa di Mons. Giuseppe Costanzo, Arcivescovo emerito della città, avvenuta all’età di 92 anni. Mons. Costanzo è stato un punto di riferimento importante per la comunità cristiana siracusana, lasciando un’impronta indelebile nella storia della Diocesi.

Nato a Carruba di Riposto il 2 gennaio 1933, Mons. Costanzo è stato ordinato presbitero il 15 agosto 1955. La sua carriera ecclesiastica lo ha visto impegnato in diversi ruoli, tra cui quello di Vescovo Ausiliare di Acireale e Vescovo di Nola. Il 7 dicembre 1989 è stato nominato Arcivescovo Metropolita di Siracusa da San Giovanni Paolo II, ruolo che ha ricoperto con dedizione e passione fino al 2008, quando ha lasciato la guida pastorale della Diocesi per raggiunti limiti di età ¹.

Durante il suo ministero a Siracusa, Mons. Costanzo ha realizzato importanti progetti, tra cui il completamento della costruzione del Santuario della Madonna delle Lacrime, consacrato da Papa Giovanni Paolo II nel 1994. Ha inoltre promosso la devozione a Santa Lucia, patrona della città, e ha indetto diversi anni giubilari, tra cui l’Anno Mariano nel 2003 e l’Anno Luciano nel 2004.

Mons. Costanzo è stato un pastore amato e rispettato dalla comunità siracusana, che lo ha ricordato per la sua generosità e il suo impegno pastorale. La sua scomparsa lascia un vuoto nella Diocesi, ma la sua eredità spirituale continuerà a essere sentita per molto tempo.

