ADMAF annuncia il programma dell’Abu Dhabi Festival 2025, giunto alla sua ventiduesima edizione

Celebrazione di oltre 50 anni di relazioni diplomatiche tra gli Emirati Arabi Uniti e il Giappone, Paese ospite d’onore

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti, 18 dicembre 2024 /PRNewswire/ — Fondato e organizzato con il patrocinio onorario di Sua Altezza lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti Affari e Patrono Onorario Fondatore del Festival di Abu Dhabi, e con il patrocinio di Sua Altezza Sheikha Shamsa bint Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, l’Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF) ha annunciato il programma dell’Abu Dhabi Festival 2025. A partire dal 7 febbraio 2025, il Festival annuale torna con la sua ventiduesima edizione incentrata sul tema “Abu Dhabi: un mondo di armonia”, che vuole celebrare la diversità culturale, l’eccellenza artistica e il Paese ospite d’onore, il Giappone.

Il Festival vanta uno spettacolare cast di talenti di fama mondiale, con orchestre, ensemble di Taiko, opera, spettacoli solisti, spettacoli all’estero, mostre di arti visive e programmi educativi e per la comunità, che promettono di coinvolgere e ispirare il pubblico locale e internazionale. Questa edizione prevede 12 spettacoli in anteprima araba, coproduzioni esclusive mondiali e varie attivazioni. Tra gli ospiti principali, la New Japan Philharmonic Orchestra con Yutaka Sado, Jonathan Tetelman e Kyohei Sorita, l’orchestra sinfonica KNUA, il KODO Japanese Taiko Performing Arts Ensemble, il pianista virtuosista Yunchan Lim, Kuniko Kato, Katia e Marielle Labèque, un gala d’opera con il tenore Javier Camarena e il soprano Jessica Pratt, il fenomenale violinista Augustin Hadelich, un gala di balletto All-Star, l’acclamato trombettista jazz Riley Mulherkar e molto altro.

Sua Eccellenza Huda Ibrahim Al Khamis-Kanoo, Fondatrice dell’Abu Dhabi Music & Arts Foundation e Fondatrice dell’Abu Dhabi Festival, ha dichiarato: “Il tema ispiratore del Festival “Abu Dhabi – Un mondo di armonia” incarna la posizione della capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi, come città che riunisce infinite culture, dove incontrarsi, comunicare e scambiare idee, opportunità e potenzialità, in armonia e unità. Il Festival celebra il Giappone come Paese ospite d’onore, commemorando oltre cinquant’anni di reciproco rispetto e amicizia”.

“Il Festival continua a costruire partnership culturali con istituzioni internazionali, aprendo nuove strade di collaborazione tra Paesi, artisti e pubblico di tutto il mondo. Il programma del Festival all’estero segnerà diverse tappe storiche, tra cui la prima mondiale di Pelléas et Mélisande di Debussy con l’Opéra National de Paris. Inoltre, presenterà mostre storiche di arti visive in collaborazione con il rinomato Seoul Museum of Art in Corea, parallelamente al suo tour mondiale in Cina, Giappone e Singapore”. ha concluso S.E.

