Agroalimentare: Bignami, ‘approvazione ddl altro passo per tutela Made in Italy’

Adnkronos

Roma, 10 apr. “Con l’approvazione del ddl agroalimentare in Consiglio dei ministri, il Governo Meloni compie un altro importante passo nella direzione della difesa del Made in Italy e della legalità nel settore agroalimentare. Quest’ultimo risultato straordinario è stato possibile grazie alla visione del ministro Francesco Lollobrigida, che ancora una volta dimostra di mettere al centro della sua azione politica la tutela delle nostre eccellenze e la valorizzazione delle produzioni italiane”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.