Agroalimentare, Palazzo Reale di Napoli ospita ‘Campania Mater’ per futuro del settore – Guarda la diretta dell’evento

Un appuntamento pensato per guardare al futuro del settore, affrontando temi cruciali come la tutela di suolo e acqua, l’adattamento ai cambiamenti climatici, il rapporto tra cibo e salute, la riduzione degli sprechi, la valorizzazione della Dop economy nei mercati internazionali e il ruolo centrale dei giovani. Nel corso dell’evento sarà presentata anche la pubblicazione ‘Campania Mater-Il modello Campania per il cibo che verrà’, a cura dell’assessore Nicola Caputo, Teresa Del Giudice e Alex Giordano. Il libro approfondisce i temi al centro della manifestazione, offrendo una visione strategica sul ruolo dell’agricoltura campana sul piano nazionale ed europeo. Non mancheranno momenti esperienziali, talk e show cooking dedicati alla straordinaria ricchezza enogastronomica campana.