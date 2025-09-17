Adnkronos
Agroalimentare, Palazzo Reale di Napoli ospita ‘Campania Mater’ per futuro del settore – Guarda la diretta dell’evento
Un appuntamento pensato per guardare al futuro del settore, affrontando temi cruciali come la tutela di suolo e acqua, l’adattamento ai cambiamenti climatici, il rapporto tra cibo e salute, la riduzione degli sprechi, la valorizzazione della Dop economy nei mercati internazionali e il ruolo centrale dei giovani. Nel corso dell’evento sarà presentata anche la pubblicazione ‘Campania Mater-Il modello Campania per il cibo che verrà’, a cura dell’assessore Nicola Caputo, Teresa Del Giudice e Alex Giordano. Il libro approfondisce i temi al centro della manifestazione, offrendo una visione strategica sul ruolo dell’agricoltura campana sul piano nazionale ed europeo. Non mancheranno momenti esperienziali, talk e show cooking dedicati alla straordinaria ricchezza enogastronomica campana.
“L’agroalimentare campano – dichiara l’assessore regionale Nicola Caputo – è una componente chiave della nostra economia e identità regionale Con Campania Mater vogliamo avviare una riflessione condivisa sul futuro dell’agricoltura, partendo dal modello Campania: unire innovazione, salute e qualità. A Palazzo Reale costruiremo, insieme ai produttori e al mondo agricolo, proposte concrete per rendere la Campania sempre più un punto di riferimento nazionale ed europeo”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA