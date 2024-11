Agroalimentare, Scotti (Riso Scotti): “Sostenibilità crei valore economico”

Adnkronos

Pavia, 22 nov. – “La sostenibilità riesce a svilupparsi e ad autoalimentarsi se riesce a creare un valore economico. Solo così si può avvia un circolo virtuoso. Se la sostenibilità si basa esclusivamente sui contributi di vario genere, sarà una sostenibilità zoppa che prima o poi si ferma”. Così Dario Scotti, presidente Riso Scotti S.p.a., durante il convegno a Pavia ‘Agricoltura, sostenibilità ed innovazione: le sfide per coltivare il nostro futuro’, promosso da Bper in collaborazione con il settimanale “il Ticino”.