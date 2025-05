Agroalimentare, Sossan (Sf4C): “A Milano percorsi di educazione alimentare”

Adnkronos

Roma, 15 mag. “Milano, grazie a Expo 2015, è riuscita a dare un forte impulso alla refezione scolastica, all’interno della propria food policy. Sono stati avviati tanti percorsi per promuovere la sostenibilità all’interno delle gare, dei bandi, ma anche attività di educazione alimentare”. Lo ha detto Cristina Sossan, responsabile del progetto SchoolFood 4 Change per […]

Roma, 15 mag. “Milano, grazie a Expo 2015, è riuscita a dare un forte impulso alla refezione scolastica, all’interno della propria food policy. Sono stati avviati tanti percorsi per promuovere la sostenibilità all’interno delle gare, dei bandi, ma anche attività di educazione alimentare”. Lo ha detto Cristina Sossan, responsabile del progetto SchoolFood 4 Change per la città di Milano, in occasione della presentazione del Rapporto di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, nel corso del XIX Forum Compraverde Buygreen, presso il WeGil di Roma. “Grazie anche alla collaborazione con il nostro fornitore del servizio, Milano Ristorazione, una società pubblica del comune di Milano, attraverso il quale serviamo oltre 80mila bambini al giorno, oggi il menù propone piatti ricchi di frutta e verdura e riusciamo anche a promuovere attività di educazione alimentare, garantendo attenzione a tutti, secondo le necessità etico-religiose, sanitarie o di diete particolari”, ha aggiunto. “Questo modello è stato di ispirazione per tante altre città. Con il Milano Urban Food Policy Pact e il progetto School Food for Change, stiamo condividendo altre modalità di innovazione, sia per quanto riguarda le forniture che nelle le modalità di fruizione, con attività di educazione alimentare con le famiglie, con gli insegnanti, con i cuochi e con i bambini stessi”, ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA