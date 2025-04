Agronomo Maria Saveria Modaffari: l’intelligenza artificiale in agricoltura

Adnkronos

Reggio Calabria , 04/04/2025 – L’Intelligenza Artificiale o IA è un sistema capace di eseguire compiti avvalendosi di complessi algoritmi che consentono di apprendere, analizzare dati e prendere decisioni, quasi come un essere umano. L’Intelligenza Artificiale, grazie ad algoritmi, è capace di apprendere informazioni in modo automatico, grazie a una rete neurale artificiale che imita la capacità di noi esseri umani di imparare da esperienze passate o di memorizzare informazioni. L’Intelligenza artificiale comprende il linguaggio umano e sa rispondere a domande specifiche in modo appropriato: oltre a saper interpretare dati e informazioni scritte, l’Intelligenza artificiale può imparare da video e immagini e non si limita a raccogliere dati e analizzarli bensì è in grado di eseguire ragionamenti logici, pianificare attività e prendere rapidamente decisioni complesse..

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA