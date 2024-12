AIDI, Roma: “Networking Forum 2024, far crescere il sistema Paese”

Adnkronos

– L’evento annuale AIDI promuove il networking tra aziende e diventa un moltiplicatore di best practice per la crescita e lo sviluppo del Paese

Roma, 17/12/2024 – Il Networking Forum 2024, tenutosi ieri presso il Best Western Plus Hotel Universo di Roma, si è dimostrato ancora una volta un successo, a parlare sono le oltre 300 presenze registrate al consueto evento di fine anno organizzato da AIDI – Associazione Imprese d’Italia. Nata nella capitale durante il periodo della pandemia, con l’obiettivo chiaro di dare risposte ad un malessere diffuso ed un supporto fattivo al mondo produttivo, oggi l’Associazione ha raggiunto oltre 250 imprese aderenti ed una capillarità estesa su tutto il territorio nazionale.

“Come ogni dicembre AIDI organizza un incontro di networking tra tutte le aziende appartenenti al nostro ecosistema associativo”, commenta il Presidente Andrea Pierleoni. “Un momento di confronto, di scambio di esperienze, ma anche un’occasione unica per presentare nuovi ed innovativi servizi pensati e strutturati per favorire la crescita delle aziende associate. La nostra missione – sottolinea Pierleoni – consiste nel continuare a crescere come network per riportare il mondo delle imprese al centro della dialettica e dell’agenda del decisore”.

L’approccio associativo si fonda sul concetto di dialogo, reciprocità di idee ed opportunità, in un circolo virtuoso dove il mondo delle Istituzioni e quello produttivo interloquiscano con un obiettivo comune: far crescere il sistema Paese. L’incontro annuale rappresenta anche l’occasione per raccontare nuovi percorsi, volti a rafforzare la contaminazione di esperienze.

“L’evento è stato l’occasione anche per lanciare il progetto Innovation Hub”, riferisce il Direttore Generale AIDI, Diego Facchini. “Un luogo fisico, a Roma, dove le imprese possano trovare una casa comune, confrontarsi, intersecando competenze ed innovazione. Un modello unico ed innovativo che coniuga il format del coworking con il dinamismo dell’Associazione, istituendo una sorta di Business Forum permanente, dove la prossimità fisica diventa un moltiplicatore di produttività e di idee, che aggrega e favorisce l’incontro e la cooperazione tra le imprese associate”.

AIDI vuole essere prima di tutto una comunità di persone che si incontra e si confronta con coraggio, perseveranza e competenza. Il sistema produttivo rappresenta il pilastro del Paese e, come tale, merita di avere un ruolo strategico nella decisione pubblica. L’associazione dà voce ad istanze e progettualità che si pongono l’esclusiva finalità di rappresentare interessi generali e di contribuire al rafforzamento e alla valorizzazione di un sistema fondato sul merito e sulle capacità.

Durante l’incontro sono stati presentati, inoltre, strumenti e progetti che valorizzano l’ecosistema AIDI e che rappresentano opportunità concrete a disposizione delle aziende. L’evento è stato occasione favorevole per presentare anche le nuove aziende aderenti, in un contesto dinamico dove l’unione fa sempre la forza.