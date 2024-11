Aids, esperti: “Trattamenti long acting contro Hiv una svolta per gestione malattia”

Adnkronos

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) – “Le terapie long acting rappresentano una grossa svolta su tantissimi aspetti, sia terapeutici che psicologici, dell’approccio alla terapia di una persona che vive con Hiv. Il fatto di passare dal paradigma della pastiglia tutti i giorni alla somministrazione ogni 2 mesi in ospedale ha delle conseguenze in termini di accettazione e di maggior aderenza alla terapia”. Dal punto di vista psicologico, “si riduce l’ansia di dimenticare l’assunzione della pastiglia o di essere visti e scoperti”. Lo ha detto Roberto Rossotti, medico infettivologo dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, partecipando a un webinar dedicato alle terapie long acting, terzo appuntamento della rubrica ‘Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani’, promossa da Adnkronos in collaborazione con ViiV Healthcare. La puntata viene trasmessa oggi e disponibile sui canali web e social del gruppo editoriale. All’episodio odierno hanno partecipato anche Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), e Simone Marcotullio, communication and policy lead di ViiV Healthcare Italia.

“Le terapie long acting – spiega Andreoni – sono trattamenti che utilizzano farmaci a rilascio lento, che garantiscono livelli farmacologici efficaci per tempi prolungati. Attualmente, alcune terapie long acting permettono una copertura settimanale o anche più lunga. In futuro si sperimenteranno trattamenti con durata di diversi mesi. Questa soluzione offre vantaggi anche in ambito clinico, facilitando l’aderenza ai trattamenti cronici, riducendo la frequenza di assunzione e migliorando la qualità di vita per chi convive con Hiv”.

A tale proposito, la Simit ha recentemente pubblicato un ‘position paper’ sull’innovazione in Hiv che sottolinea l’importanza delle terapie long acting per il futuro della gestione dell’infezione. “Oggi l’Hiv è sotto controllo grazie ai farmaci – evidenzia l’esperto – ma richiede comunque una terapia continuativa per tutta la vita. Le terapie a rilascio prolungato semplificano questo trattamento, eliminando il ricordo quotidiano della malattia. In prospettiva, queste terapie potranno essere utilizzate anche come prevenzione”, cioè la Prep, “offrendo protezione alle persone a rischio”. Sul tema, Rossotti sottolinea che “la profilassi pre-esposizione (Prep) tramite farmaci iniettabili potrebbe rivoluzionare la prevenzione, grazie alla maggiore efficacia e alla ridotta necessità di aderenza quotidiana”.

Ma c’è un altro aspetto importante reso possibile da queste formulazioni long acting, che riguarda il follow up. Il doversi recare all’ospedale a intervalli regolari per la somministrazione della terapia “offre un’opportunità per monitorare e gestire meglio la salute delle persone in cura e in prevenzione”. Certo, osserva Andreoni, “la somministrazione di trattamenti long acting richiede un’organizzazione mirata, come ambulatori specifici” per l’erogazione del trattamento “in ospedale o checkpoint a livello territoriale che facilitino l’accesso per i pazienti”.

“L’adesione a queste cure – aggiunge Rossotti – richiede accordi chiari sulle tempistiche e la gestione di eventuali imprevisti, garantendo che il paziente sia consapevole di tutte le modalità della nuova terapia. Anche per questo il colloquio medico-paziente” resta centrale.