Al Bano: “Per fare click creano polemiche assurde per infamarmi”

Adnkronos

Roma, 9 giu. “L’ironia è il sale della vita, ci stanno quelli che non lo capiscono e mi dispiace per loro. Ormai sui siti montano polemiche solo per fare qualche click in più, polemiche basate sul nulla e lo fanno anche a costo di infamare una persona. L’importante è che il pubblico non abbocchi facilmente”. Così Al Bano all’Adnkronos replica con forza alle polemiche social e ai titoli di alcuni quotidiani online secondo cui il cantante di Cellino, sabato scorso, durante un concerto a Carbonia, in Sardegna, avrebbe offeso una donna che si era sentita male durante la sua esibizione.

In un video, diventato virale, si vede l’artista che, accortosi del malore della donna, cerca di ‘rianimarla’ facendo e chiamandola per nome: “Vieni qui, vieni qui Deborah”, ha cantato Al Bano chiamandola. Appena la signora si riprende, Al Bano aggiunge a mo’ di battuta: ”Deborah non vorrei aggiungere nient’altro ma una piccola cura dimagrante ci starebbe bene. Io la sto facendo”. Il tutto concluso con un “ti vogliamo bene” tra gli applausi del pubblico. “La signora ha sorriso alla battuta, non ho offeso nessuno – ribadisce Al Bano – ho anche detto che io stesso sto facendo una dieta, dove sta l’offesa?”, si chiede.

E ancora: “Non appena la signora si è sentita male ho bloccato il concerto, ho aspettato che tutto si risolvesse, l’ho fatta entrare in una zona protetta e mentre la soccorrevano ho diretto persino il traffico. Ma cosa deve fare di più un persona?”, chiede Al Bano. “Meno male che il pubblico ha risposto alla grande e ha capito la mia battuta. A Carbonia in piazza c’erano 10mila persone, per me è questo quello che conta”, conclude.