Al Salone Gusto Torino focus su Sistema Qualità Nazionale per i mieli targato Masaf-Ismea

Adnkronos

Roma, 26 set. – Il nostro Paese offre un patrimonio di oltre 50 mieli uniflorali e una miriade di millefiori identitari, caratterizzati ciascuno dal diverso territorio di provenienza. Per tutelare questo patrimonio, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con ISMEA, ha realizzato una campagna per la promozione di un Sistema di Qualità Nazionale per i mieli.

La campagna sarà protagonista proprio a Torino, al Salone del Gusto-Terra Madre, dal 26 al 30 settembre, con uno spazio dedicato a firma Masaf-Ismea e un calendario denso di eventi dedicati al miele. Tra questi, la Conferenza stampa nazionale di presentazione dell’intera Campagna di comunicazione, il 28 settembre alle ore 12,00, alla presenza del Sottosegretario Luigi D’Eramo.