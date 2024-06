Al via 17ma edizione del Forum della Comunicazione

Adnkronos

Milano, 4 giu. (Adnkronos/Labitalia) – È un’edizione speciale quella che si preannuncia per il Forum Comunicazione 2024, il prossimo 6 giugno a Milano. Dopo le ultime, ben riuscite edizioni del Financial Forum, IT Forum e soprattutto Forum Risorse Umane, Comunicazione Italiana conferma la prestigiosa location del Magna Pars Space Event preparandosi a ricevere un migliaio di partecipanti, oltre 150 Speaker provenienti dalle principali aziende italiane e multinazionali.

Focus di questa XVII edizione sarà il concetto di “integrability”, ovvero come integrare le più recenti tecnologie digitali – con l’intelligenza artificiale in prima linea – nel quadro delle pratiche e strategie di comunicazione più tradizionali e consolidate. A confrontarsi su questo e altri temi di attualità per la comunicazione d’impresa, direttori comunicazione, chief marketing officer, opinion leader del marketing, della comunicazione digitale, delle relazioni istituzionali.

Tra i momenti più attesa della giornata, il Talk Show di Apertura dal titolo “Il futuro della comunicazione e il ruolo dell’IA nella strategia di sviluppo del paese, con la conduzione di Federico Luperi (Volocom) e la partecipazione di Elena Cortesi (Stellantis), Guido Di Fraia (Università Iulm), Giorgio Giordani (Spencer & Lewis), Gian Luca Spitella (Arera) e Massimiliano Tarantino ( Gruppo Feltrinelli); e l’intervista esclusiva ad Antonio Calabrò (Fondazione Pirelli, Museimprese, Fondazione Assolombarda), condotta da Jader Giraldi (Zeranta).