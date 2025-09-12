Al via il Forum Cultura&Sostenibilità per una co-intelligenza culturale

Adnkronos

Giovedì 18 settembre presso Palazzo Partanna

Roma, 12 set. Giovedì 18 settembre a Napoli, presso Palazzo Partanna si terrà il Forum Cultura&Sostenibilità, terza tappa della Blue Green Week 2025, il festival itinerante dell’innovazione sostenibile promosso in collaborazione con l’Associazione For Human Community. La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali di Laura Lieto, vicesindaco del Comune di Napoli, per poi entrare nel vivo con il Talk Show inaugurale ‘Cultura è strategia: coscienza collettiva e co-intelligenza per la rigenerazione dei territori’, condotto da Maria Corbi (Azienda Napoletana Mobilità). Interverranno Francesca Amirante (Progetto Museo), Stefania De Pascale (Università di Napoli Federico II), Andrea Erri (Fondazione Teatro La Fenice di Venezia), Francesco Favo (Azienda Napoletana Mobilità) e l’architetto Uberto Siola, in un confronto che metterà in luce la cultura come leva identitaria e motore di sviluppo sostenibile. A seguire, la presentazione dei vincitori del Blue Green Economy Award, con i nove progetti premiati. Il programma proseguirà con l’Innovation Speech ‘Sostenibilità: dalla rendicontazione alla visione. Come innescare la svolta strategica’, affidato a Stella Gubelli (Altis Advisory – Università Cattolica del Sacro Cuore), e con il Talk Show ‘Lo sport come infrastruttura culturale’, condotto da Cristiana Monina (Monina Corporate Sailing), con gli interventi di Massimo Antonelli (Tam Tam Basketball), Emanuela Ferrante (Comune di Napoli) e Teresa Zompetti (Sport e Salute). La mattinata continuerà con le Inspirational Stories ‘La cultura che genera futuro. Legalità, inclusione e sostenibilità sociale attraverso il cinema’, con la partecipazione di Luca Tesauro (Giffoni Innovation Hub) e la proiezione del cortometraggio ‘A Domani’ e con l’Innovation Speech ‘Co-sostenibilità: come le persone stanno rivoluzionando il modo di fare impresa’, a cura di Marco Di Pilla (Be-Boost). La sessione si chiuderà con il Talk Show ‘Cultura d’impresa sostenibile: reputazione, impatto e genius loci in azione’, condotto da Adriano Solidoro (Università di Milano-Bicocca), con gli interventi di Giusi Bonini (Evoca Group), Gianluca Capodimonte (Philip Morris International), Danilo Cattaneo (Tinexta Infocert) e Alessia Coeli (Altis Graduate School – Università Cattolica del Sacro Cuore). Il percorso sarà arricchito anche dai Tavoli Tematici dedicati ai temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. L’evento, realizzato da For Human Relations, in collaborazione con l’Associazione For Human Community e con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania, si svolge con la collaborazione del Main Media Partner Adnkronos; dell’Official Partner Azienda Napoletana Mobilità (Anm); dei Forum Partner Be-Boost, nCore Hr e Risorse Professional; del Communication Partner Tinexta Infocert; dell’Hospitality Partner Starhotels; del Partner Acqua dell’Elba; dei Partner Associativi Altis Advisory Srl Sb, Altis Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Atac Spa – Azienda per la mobilità del Comune di Roma e Consecution Group; e dei Media Partner Giffoni Innovation Hub e Osservatorio Bilanci Sostenibilità.

