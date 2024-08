Al via servizio ‘Fast Track’ di Telepass con accesso prioritario ai controlli

Adnkronos

Roma, 7 ago. Accesso prioritario ai controlli di sicurezza presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, così come nei principali scali italiani di Milano, Torino e Napoli. È il nuovo servizio ‘Fast Track’ dedicato ai clienti Telepass che hanno un biglietto aereo e lanciato dalla società italiana leader nella smart mobility e nel telepedaggio, in Italia e in Europa, in vista delle partenze estive. I clienti potranno presentarsi al varco dei principali aeroporti italiani mostrando la carta d’imbarco e il QR code del Fast Track di Telepass nella schermata della app del proprio telefono e velocizzare il percorso.

Dopo l’autostrada, i parcheggi e lo skipass, l’esperienza di viaggio fluido e non-stop di Telepass si sposta negli aeroporti. Come in autostrada, dove dal 1990 permette di transitare senza fermarsi nelle corsie dedicate – spiega una nota – il nuovo servizio consente ai clienti di sperimentare la stessa esperienza anche in aeroporto, passando i controlli di sicurezza attraverso l’accesso prioritario e gratuito del varco Fast Track, una corsia preferenziale che permette di raggiungere in modo facile e veloce l’area di imbarco, riducendo i tempi di attesa e garantendo un’esperienza di viaggio ancora più semplice.

È “un nuovo servizio per i nostri clienti che amano viaggiare senza incorrere in ostacoli e barriere – afferma Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer Telepass – Vogliamo continuare a tenere fede alla promessa fatta agli automobilisti: farli passare in un “beep” per valorizzare al meglio il loro tempo”.

“Il nuovo servizio si sposa perfettamente con la nostra missione di promuovere una mobilità sempre più fluida, che potenzia le persone in movimento, non solo in autostrada e in città ma, da oggi, anche in aeroporto. – spiega Agostinelli – Offriamo un’esperienza completa e digitale che può accompagnare le persone in tutte le fasi del viaggio: dall’acquisto del biglietto aereo – illustra – al pagamento del parcheggio convenzionato in aeroporto, passando per il fast track e, una volta a destinazione, al pagamento dei taxi e dei mezzi di trasporto. Vogliamo continuare a rafforzare la qualità e la capillarità della nostra offerta e nei prossimi mesi ci saranno ulteriori novità importanti”.

Nel dettaglio, i clienti possono richiedere il servizio con la app, accedendo alla sezione ‘Riepilogo’, facendo tap su ‘Fast Track’ e inserendo codice fiscale ed e-mail collegati a un contratto Telepass attivo. Una volta inseriti i dati, sarà generato un QR code che sarà inviato al cliente tramite e-mail e che potrà essere utilizzato per accedere alla corsia dedicata in aeroporto. Ogni cliente ha a disposizione fino a un massimo di 5 Fast Track che potrà utilizzare per sé o per i propri compagni di viaggio.