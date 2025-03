Alessandria, rissa a Tortona: due accoltellati, uno è grave

Adnkronos

Torino, 2 mar. – Tre persone sono finite in ospedale dopo una rissa, nel pomeriggio, a Tortona, in provincia di Alessandria. Uno dei feriti, colpito all’addome, è stato portato in ospedale con un codice rosso, un altro con codice giallo per ferite alla schiena. Coinvolta anche una ragazza, a sua volta portata al pronto soccorso per un trauma addominale causato da calci e pugni. Sono stati tutti trasportati all’Ospedale di Tortona. Sul posto oltre i mezzi di soccorso anche i carabinieri per i rilievi del caso.

