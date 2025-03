AlgosOne AI rifiuta offerte di acquisizione con ammontare fino a $ 500 milioni

Adnkronos

Il famoso gigante del trading AI AlgosOne.ai rifiuta massicce offerte di acquisizione prima del debutto della moneta AiAO

NEW YORK, 28 marzo 2025 /PRNewswire/ — Dall’inizio del 2025, AlgosOne, una delle principali piattaforme di trading basate sull’intelligenza artificiale, ha rifiutato una serie di offerte di acquisizione da parte di importanti hedge fund, exchange leader di criptovalute e aziende di tecnologia AI con sede in Cina, Europa e Stati Uniti. Le offerte oscillavano tra i 250 e i 500 milioni di dollari. Il settore dell’intelligenza artificiale si sta preparando all’arrivo di grandi attori che vogliono investire e acquistare startup di intelligenza artificiale.

Secondo Alex Andera, CMO di AlgosOne, la decisione di rifiutare queste offerte si è basata sulla totale fiducia del team nel potenziale del progetto e nella sua futura valutazione di mercato. AlgosOne è strategicamente focalizzata sul lancio del suo token AIAO nativo nel secondo trimestre del 2025. Oltre ai diritti di governance, i titolari di AIAO riceveranno dividendi regolari e AlgosOne diventerà di proprietà pubblica dei suoi titolari di token.

“Apprezziamo il recente riconoscimento da parte dei principali attori del settore”, ha dichiarato Andera. “Tuttavia, con l’imminente lancio del token AIAO e la nostra continua attenzione all’innovazione nel trading basato sull’intelligenza artificiale, crediamo di poter superare queste valutazioni”.

Andera ha aggiunto: “Piuttosto che un grande conglomerato, vogliamo che i nostri titolari di token siano proprietari del progetto, perché la nostra priorità resta quella di offrire valore a lungo termine alla nostra comunità e ai nostri investitori”.

La fornitura di token AIAO sarà limitata a 1 miliardo di token. Le aziende di alto profilo che avevano cercato di acquisire AlgosOne hanno ora espresso vivo interesse a partecipare alla prossima vendita e a ricevere ingenti allocazioni di token, a ulteriore conferma dell’enorme potenziale di mercato del progetto.

Tuttavia, restando indipendente, AlgosOne mira a garantire che la sua tecnologia e il suo ecosistema rimangano accessibili a un pubblico globale. La leadership di AlgosOne è impegnata a offrire agli utenti e agli investitori un’opportunità unica per partecipare al prossimo passo nell’evoluzione della finanza basata sull’intelligenza artificiale.

Informazioni su Algosone.ai

AlgosOne è una piattaforma di trading basata sull’intelligenza artificiale all’avanguardia. Combina algoritmi proprietari con modelli avanzati di elaborazione del linguaggio naturale per analizzare vasti set di dati e prevedere le traiettorie dei prezzi in diversi settori di mercato. Utilizzando le sue capacità, AlgosOne offre soluzioni di trading automatizzate per investitori al dettaglio senza esperienza di trading o comprensione delle dinamiche di mercato. Con l’imminente lancio del token AIAO, AlgosOne è destinata a ridefinire il ruolo dell’intelligenza artificiale nei mercati finanziari.

