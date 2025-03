Alla scoperta del Pianeta attraverso la scienza, l’Università di Milano-Bicocca lancia il podcast “Orizzonti di ricerca”

Adnkronos

Dal mistero di Stonehenge alla storia climatica della Terra conservata negli archivi di ghiaccio: le sfide e le scoperte delle missioni scientifiche raccontate dalla voce di chi le vive sul campo

Milano, 11 marzo 2025 – Le missioni dell’Ateneo in alcuni dei luoghi più affascinanti e remoti del Pianeta. Un viaggio alla scoperta della ricerca scientifica attraverso le voci e le esperienze di chi la porta avanti sul campo. L’Università di Milano-Bicocca presenta “Orizzonti di ricerca”, un podcast in cinque episodi che unisce scienza, avventura e passione per la conoscenza.

Dal mistero di Stonehenge all’inestimabile archivio naturale custodito nei ghiacci dell’Antartide, dalla barriera corallina delle Maldive fino alle vette di Rwanda, Nepal e Perù, ogni episodio offre uno sguardo unico sulle sfide e le scoperte della ricerca. Un racconto puntuale che porta gli ascoltatori nel cuore delle spedizioni, tra preparazione meticolosa, difficoltà impreviste e il fascino della scoperta.

“Orizzonti di ricerca” è una produzione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, realizzata da Intreccimedia. I testi e le interviste sono curati da Angelo Miotto, l’editing è affidato a Dario Paladini, mentre sound design e post-produzione sono a cura di Sofia Nardacchione. Il coordinamento editoriale è gestito dal Settore Stampa e Comunicazione dell’Ateneo.

I cinque episodi del podcast

Episodio 1 – Stonehenge (Regno Unito): una pietra che viene da lontano Una notte magica nel sito neolitico più famoso al mondo per scoprire l’origine misteriosa della pietra altare al centro del cerchio di megaliti.

Episodio 2 – Antartide: sfogliare un libro di ghiaccio I ghiacciai conservano la storia climatica della Terra. Le spedizioni dell’Università Bicocca permettono di studiare oltre 800 mila anni di cambiamenti atmosferici.

Episodio 3 – Maldive: salvare i coralli Nel Marine Research Institute Education Center (MaRHE), studenti e scienziati analizzano le minacce alla barriera corallina e studiano strategie per proteggerla.

Episodio 4 – Rwanda-Nepal-Perù: cuori ad alta quota Come reagisce il corpo umano all’altitudine? I ricercatori di Milano-Bicocca studiano da vent’anni gli effetti dell’ipossia in ambienti estremi.

Episodio 5 (disponibile a breve) – Tra Milano e New York: cultura, territorio e food Policy Food Policy, musei, pratiche informali e nuove idee per costruire percorsi formativi su sostenibilità e sistema alimentare. Dalle ricerche a New York agli scenari più interessanti in Italia.