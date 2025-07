Allen, il volontario che lo ha ritrovato: “Speranze si affievolivano”

Adnkronos

Ventimiglia , 13 lug. – “Trovare il bambino, soprattutto in buono stato, è stato per me e per tutti un’emozione indescrivibile, una gioia immensa anche perché ormai le speranze si stavano affievolendo”. A parlare all’Adnkronos è Edoardo Campione, volontario della protezione civile di Pompeiana, uno dei tre uomini che questa mattina hanno ritrovato il piccolo Allen, il bimbo scomparso da due giorni a Latte, frazione di Ventimiglia.