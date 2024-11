Amazon, Cuneo (sindaco Fara Sabina): “Con polo logistica grande impatto su sviluppo del territorio”

Adnkronos

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “Lo sviluppo nel nostro territorio è stato di grande impatto soprattutto grazie al polo della logistica di Passo Corese (frazione di Fara in Sabina), nato nel 2017 con l’insediamento di Amazon. L’azienda è stata la prima a insediarsi nel nostro territorio, creando forte aggregazione e sviluppo per tutti coloro che hanno seguito le orme di Amazon, che quindi ha fatto da traino per tutte le attività commerciali, soprattutto in logistica, insediatisi nel nostro territorio per imitare l’esempio virtuoso di Amazon”. Lo afferma Roberta Cuneo, sindaca di Fara in Sabina.

