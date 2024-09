AMS OSRAM E LEDVANCE ESTENDONO LA PARTNERSHIP GLOBALE PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO AL PROSSIMO DECENNIO

Adnkronos

PREMSTAETTEN, Austria, MONACO e GARCHING, Germania, 5 settembre 2024 /PRNewswire/ — LEDVANCE rimarrà licenziataria esclusiva del marchio OSRAM per le lampade nel settore dell’illuminazione generale. La partnership di licenza sarà inoltre estesa agli apparecchi per l’illuminazione generale al di fuori della Repubblica Popolare Cinese.

ams OSRAM e LEDVANCE hanno concordato di proseguire oltre il 2026 e ben oltre il prossimo decennio la loro partnership per la concessione della licenza del marchio per le lampade per l’illuminazione generale. Le due aziende hanno inoltre annunciato che la loro collaborazione sarà estesa agli apparecchi per l’illuminazione generale al di fuori della Cina continentale, di Hong Kong e di Macao, dando vita a una partnership unica nel suo genere. Hanno deciso di comune accordo di non rivelare alcun dettaglio finanziario della transazione.

LEDVANCE è il partner esclusivo per le licenze dei marchi OSRAM e SYLVANIA nel campo delle lampade per l’illuminazione generale dal 2016. Il successo di questa partnership ha portato alla proroga e all’estensione anticipate dell’accordo di licenza per la marca OSRAM, mentre la licenza per il marchio registrato SYLVANIA negli Stati Uniti e in Canada rimane in vigore. Con il mantenimento della licenza esclusiva per l’utilizzo del marchio OSRAM per le lampade e l’estensione ai moderni apparecchi di illuminazione al di fuori della Repubblica Popolare Cinese, LEDVANCE e ams OSRAM rafforzano la loro partnership globale unica nel settore dell’illuminazione generale. I consumatori troveranno presto nei negozi e online innovativi apparecchi di illuminazione a marchio OSRAM.

LEDVANCE sarà il partner privilegiato con la più ampia gamma di soluzioni e varietà di prodotti venduti con il marchio OSRAM in tutto il mondo.

“Dopo molti anni di ottima collaborazione, ritengo che LEDVANCE sia il partner ideale per promuovere il marchio OSRAM a livello globale nel campo dell’illuminazione generale”, afferma Aldo Kamper, CEO di ams OSRAM. “OSRAM è un marchio forte di cui i consumatori di tutto il mondo si fidano da molti anni, e questo accordo a lungo termine dimostra il valore che il marchio continua a rappresentare.”

“L’estensione della licenza del famoso marchio OSRAM ci permette di accrescere ulteriormente la nostra attività in tutto il mondo”, afferma LEDVANCE Executive Senior Vice President Jue Wang.

– L’immagine è disponibile all’indirizzo AP –

Contattopress@ams-osram.com press@ledvance.com