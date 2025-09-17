Anarchici: scontri a corteo per Cospito, giudici ‘escalation di violenza contro polizia’

Adnkronos

Milano, 17 set. “Condotte violente” nei confronti delle forze dell’ordine “con la chiara ed evidente finalità di impedire o comunque ostacolare” la vigilanza sulla manifestazione in solidarietà del detenuto Alfredo Cospito che poi ha portato a bloccare il corteo “per il progressivo intensificarsi dell’escalation violenta”. Con queste motivazioni la decima sezione del Tribunale di Milano presieduta da Antonella Bertoja ha motivato le dieci condanne (un undicesimo imputato è stato assolto) inflitte lo scorso 17 giugno – con pene da 4 anni e 7 mesi a un anno e sei mesi – nel processo a esponenti dell’area anarchica milanese accusati, a vario titolo, di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento.