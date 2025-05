Anarchici: scontri a corteo per Cospito, pm Milano chiede condanne fino a 6 anni

Adnkronos

Milano, 29 mag. La Procura di Milano ha chiesto condanne fino a sei anni di carcere nel processo che vede 11 imputati, per lo più di area anarchica, ritenuti responsabili degli scontri avvenuti durante la manifestazione in solidarietà al detenuto Alfredo Cospito dell’11 febbraio del 2023. Durante il corteo, all’altezza di via Sabotino, alcuni manifestanti del gruppo di testa, lanciarono diverse bottiglie e oggetti contro le forze dell’ordine, provocando lesioni a sei agenti.