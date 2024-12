Ancona: confiscati beni per 250mila euro a evasore, allo Stato 3 immobili e terreni

Adnkronos

Ancona, 30 nov. Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle di Ancona hanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale che ha disposto la confisca di beni di proprietà di un imprenditore destinatario di una sentenza irrevocabile di condanna per reati tributari. In particolare, l’uomo ha omesso il versamento delle ritenute certificate per l’anno di imposta 2013, violando così gli obblighi fiscali previsti dalla normativa tributaria e conseguendo un indebito vantaggio economico a danno dello Stato.