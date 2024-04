Andreoni: “Casi morbilo in aumento per effetto del calo vaccini, invertire trend”

Adnkronos

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) – “Anche in Italia registriamo un incremento dei casi di morbillo, fenomeno evidentemente dovuto alla riduzione del tasso vaccinale. I soggetti più colpiti sono giovani adulti, categoria che evidentemente non ha fatto il richiamo del morbillo”. Così all’Adnkronos Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit, la Società italiana di malattie infettive e tropicali, a margine del convegno ‘La protezione vaccinale nei pazienti fragili a rischio’ oggi a Roma nella sede del ministero della Salute.