Annunciati i vincitori della sesta edizione del “TRT World Citizen Awards”

Istanbul 24/01/2025 – Sono stati annunciati i vincitori dei “TRT World Citizen Awards” di quest’anno, istituiti seguendo il principio “Ispirare un Cambiamento Positivo”.

La sesta edizione dei TRT World Citizen Awards si è svolta a Istanbul, sotto la guida del Direttore Generale di TRT Mehmet Zahid Sobacı. Fino ad oggi, questo prestigioso evento ha premiato 25 persone di 15 nazioni diverse, un riconoscimento per il loro straordinario impegno. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato: Fahrettin Altun (Responsabile della Comunicazione della Presidenza), dirigenti di TRT, politici, leader di ONG e figure di spicco nei settori della cultura, dell’arte, dei media e dell’accademia. Durante l’evento, il cantante palestinese Llnur ha eseguito i suoi brani “Wake Up” e “Keep Your Key”, composti per la Palestina.

Il Responsabile della Comunicazione Altun ha affermato: «L’iniziativa TRT World Citizen è nata per rendere la generosità un valore istituzionalizzato.»

Parlando durante la cerimonia dei TRT World Citizen Awards, Fahrettin Altun, Responsabile della Comunicazione della Presidenza, ha sottolineato che l’iniziativa TRT World Citizen è nata per istituzionalizzare la generosità, un valore particolarmente prezioso in un’epoca in cui la “cattiveria” è diventata ordinaria.

Altun ha inoltre dichiarato di vedere questo programma come una manifestazione concreta dell’ispirazione e del coraggio che un essere umano può trasmettere a un altro. Ha affermato:«Raccontare le storie di veri eroi e creare per loro nuove opportunità è, a mio avviso, un pilastro essenziale di questa iniziativa. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine ai colleghi che hanno contribuito con passione e dedizione a rendere possibile questo programma. Un ringraziamento speciale va anche a chi, con visione e impegno, ha trasformato un’idea tanto significativa in un progetto concreto. Sono convinto che questa iniziativa debba continuare a vivere a lungo, perché la generosità è un valore autentico, capace di attraversare le generazioni e di diventare uno strumento potente per combattere le ingiustizie che affliggono l’umanità. Mi auguro che questo programma rimanga fedele al suo scopo e continui a ispirare il cambiamento».

Il Direttore Generale di TRT, Sobacı, ha affermato: «Come TRT, mettiamo a disposizione tutte le nostre risorse per sostenere la campagna a favore della generosità del nostro Paese, riportando al centro dell’attenzione coloro che sono stati spinti ai margini.»

Nel suo discorso di apertura, il Direttore Generale di TRT, Mehmet Zahid Sobacı, ha dichiarato che i TRT World Citizen Awards sono stati istituiti per amplificare le voci di coloro che difendono la giustizia e la verità, garantendo che i loro sforzi raggiungano un pubblico molto più ampio. Sobacı ha affermato:, “Attraverso le cerimonie dei World Citizen Awards organizzate negli anni passati, abbiamo visto come innumerevoli storie di sacrificio, spesso trascurate, possano contribuire alla diffusione della generosità. Sono convinto che gli eroi e le loro storie, che avremo modo di conoscere più da vicino oggi, apriranno nuovi orizzonti per tutti noi e ispireranno la generosità del futuro.” Ha inoltre sottolineato che il modo più efficace per apprendere la generosità è seguire coloro che la incarnano e la proteggono.

Mehmet Zahid Sobacı ha poi aggiunto: «Come emittente pubblica della Turchia, noi di TRT ci impegniamo a sostenere con tutte le nostre risorse la campagna del nostro Paese a favore della generosità. Attraverso i nostri 17 canali televisivi, 17 canali radio, piattaforme digitali di informazione, piattaforma digitale internazionale ed eventi internazionali, ci facciamo portavoce della giustizia, riportando al centro dell’attenzione coloro che sono stati spinti ai margini. Lavoriamo instancabilmente per rappresentare 8 miliardi di persone nei campi dei media, della trasmissione e della produzione». Ha concluso esprimendo gratitudine verso coloro che ispirano speranza e sostengono la causa della generosità.

Azima Dhanjee e Arhum Ishtiaq hanno ricevuto il premio per la categoria “Comunicatore”, mentre nella categoria “Educatore” il riconoscimento è stato assegnato a Rana Dajani. Per la categoria “Giovani”, il premio è andato a Hélène Ba, tutti sono stati premiati da dirigenti di TRT.

Il “Lifetime Achievement Award” è stato consegnato dal Direttore Generale di TRT, Mehmet Zahid Sobacı, a Steve Sosebee, fondatore del Palestine Children’s Relief Fund (PCRF), per aver salvato la vita a migliaia di bambini nelle zone di guerra e conflitto.

Il premio “World Citizen of the Year” è stato assegnato postumo ad Ayşenur Ezgi Eygi, tragicamente uccisa dalle forze di difesa israeliane durante una protesta a Nablus il 6 settembre 2024. Il riconoscimento è stato ritirato dal padre, Mehmet Suat Eygi, e consegnato dal Capo della Comunicazione, Fahrettin Altun.

Infine, il “Premio Speciale TRT”, introdotto esclusivamente per questa edizione, è stato conferito alla dottoressa Amani Ballour, che ha gestito un ospedale durante la guerra in Siria.

