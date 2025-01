Antiossidanti che favoriscono un recupero più rapido dopo una competizione

Adnkronos

– Granada, 17/01/2025 – Questo approfondimento sarà di enorme aiuto per quanti stanno cercando informazioni relative al miglioramento delle performance sportive, nei prossimi paragrafi illustreremo quali sono gli antiossidanti utili per l’organismo, oltre che per il recupero muscolare dopo gli allenamenti e le competizioni.

Anche i migliori sportivi seguono un regime alimentare equilibrato e carico di nutrienti adatti allo sforzo fisico, ogni personal trainer e persino i medici consigliano particolare attenzione nel periodo di recupero dopo le gare, perché è un momento molto importante in cui i muscoli si rigenerano, letteralmente si ricostruiscono e mettono massa.

Gli antiossidanti aiutano a contrastare anche i danni provocati dai radicali liberi, che si accumulano nel corpo a causa dell’eccessivo stress fisico, dovuto alle competizioni sportive e quindi a uno sforzo intenso.

La vitamina C è un antiossidante potente ed è particolarmente utile contro le infiammazioni muscolari. Migliore amica del sistema immunitario, la Vitamina C si trova negli agrumi, nei peperoni, nelle fragole e soprattutto nei kiwi.

Tra gli alimenti che contengono antiossidanti ci sono i polifenoli, presenti nell’uva rossa, nel tè verde e nel cacao, ma anche nei frutti di bosco. Tra gli alimenti che hanno proprietà anti infiammatorie particolarmente utili per il recupero muscolare ci sono anche carne, noci e pesce grasso, che contengono coenzima Q10, un elemento che contribuisce notevolmente all’apporto cellulare per la produzione di energia.

Tra gli antiossidanti naturali più potenti e quindi indispensabili per qualsiasi atleta, c’è il glutatione, utile proprio perché supporta la ricostruzione cellulare dei muscoli dopo lo sforzo fisico. Questo nutriente è presente nei broccoli e negli spinaci, in gran parte anche negli avocado.

Tra i consigli pratici da seguire c’è sicuramente una dieta diversificata di alimenti tutti ricchi di nutrienti per massimizzare i benefici. Affidarsi a un nutrizionista è sicuramente il miglior modo di non fare cilecca sia a tavola che in gara.

Un altro elemento da non sottovalutare è il timing di assunzione dei nutrienti e degli antiossidanti, per migliorare il recupero muscolare è opportuno assumere i pasti giusti o gli integratori naturali subito dopo la gara e gli allenamenti più intensi.

L’ultimo consiglio pratico è il più semplice ma anche il più importante, perché i benefici degli antiossidanti funzionano sempre e solo con un corretto riposo dopo il match, più una corretta idratazione prima, durante e dopo una competizione.

