Antonio Laviola, Chitarra In Famiglia: il Bestseller su come imparare a suonare la chitarra assieme ai propri figli

– Milano, 04.02.2025 – Imparare a suonare uno strumento musicale come la chitarra è il sogno di molti di noi. Se però, all’insegnamento didattico si abbina anche la possibilità di instaurare un coinvolgimento attivo con i propri figli, ecco che il processo di apprendimento si trasforma in un modo per rafforzare il legame tra le parti.

Per tutti coloro che desiderano apprendere a suonare la chitarra in compagnia dei propri figli ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Antonio Laviola “CHITARRA IN FAMIGLIA. Come Imparare A Suonare La Chitarra Con I Tuoi Figli Risvegliando Sogni Nascosti E Condividendo La Gioia Della Musica In Famiglia” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per intraprendere un viaggio musicale fatto di apprendimento e non solo.

“Il mio libro è una guida per tutti quei genitori che desiderano avvicinare i loro figli alla chitarra. Non solo offre un percorso volto a insegnare la musica ai bambini, ma aiuta anche i genitori a creare una relazione più profonda con i propri figli attraverso il coinvolgimento attivo” afferma Antonio Laviola, autore del libro. “Come se non bastasse, dà loro anche l’opportunità di riscoprire o iniziare un sogno accantonato: imparare o riprendere a suonare uno strumento musicale”.

Come si evince dalla lettura del libro, il metodo condiviso dall’autore favorisce lo sviluppo musicale ed emotivo dei bambini, rafforza il legame familiare e permette ai genitori di realizzare un desiderio personale che viene spesso messo da parte con l’arrivo dei figli. Questo e molto altro fanno di Antonio Laviola un vero pioniere in questo campo.

“Con il suo libro, l’autore va a condividere la propria esperienza didattica e il proprio approccio unico all’insegnamento della chitarra, che si basa sull’idea che la musica possa essere un’opportunità di crescita, non solo per i bambini, ma anche per i genitori” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “È chiaro che Antonio Laviola, dopo trent’anni di esperienza nell’insegnamento della chitarra e avendo sviluppato un metodo che integra il coinvolgimento attivo dei genitori sin dalla prima infanzia, sentiva che era il momento di racchiudere tutto questo in qualcosa capace di ispirare le famiglie a intraprendere insieme questo viaggio musicale. Cosa di meglio, pertanto, se non un libro?”.