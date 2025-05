Aprea: “Constro il bullismo serve più action learning per insegnare il confronto”

Adnkronos

Roma, 28 mag. “L’esperienza scolastica deve diventare un’esperienza di vita, non solo d’istruzione. Abbiamo bisogno di più pedagogia, di nuovi metodi didattici per far stare insieme i ragazzi. Se continuiamo a fare le lezioni frontali nel 2025, loro troveranno il modo per chattare e organizzarsi contro gli altri. Con la generazione Z e Alpha, se non ci informiamo, noi Boomers siamo perdenti: dobbiamo cercare di capire cosa fanno e come usano la tecnologia e saperne di più. Non siamo più alla literacy dei social media ma alla literacy dell’intelligenza artificiale. Non si può ignorare ciò che succede intorno a noi: ci vuole può competenza, più consapevolezza”, così Valentina Aprea, già sottosegretaria al ministero dell’Istruzione, intervenendo alla Maratona Bullismo, durante il quale è stato presentato il primo rapporto dell’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile, al Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos a Roma.