Armi: Csg conclude l’acquisizione di The Kinetic Group

Adnkronos

Roma, 28 nov. Il gruppo industriale ceco Csg ha completato l’acquisizione di The Kinetic Group, il principale produttore statunitense di munizioni di piccolo calibro. The Kinetic Group, nato dallo spin-off della divisione Sporting Products della società quotata Vista Outdoor, riunisce produttori e marchi americani di munizioni di piccolo calibro per pistole, revolver, fucili e fucili da caccia: Federal, Remington, Cci, Speer e Hevi-Shot. Gli impianti di produzione si trovano in Minnesota, Arkansas, Idaho e Oregon, e impiegano un totale di 3.800 persone. La sede principale è ad Anoka, Minnesota. Nel suo anno fiscale 2024, il gruppo ha generato un fatturato di 1,5 miliardi di dollari e un Ebitda di 416 milioni di dollari. Del gruppo Csg fa parte anche l’italiana Fiocchi.

“Questa acquisizione – dice Michal Strnad, proprietario di Csg – rappresenta una pietra miliare per noi, rendendoci un gruppo veramente globale con una presenza significativa negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, diventiamo leader nel campo delle munizioni di piccolo calibro. Sono orgoglioso del Gruppo Csg e del team di gestione che ha lavorato a questa acquisizione per molti mesi. Do il benvenuto ai dipendenti di The Kinetic Group nella famiglia Csg e assicuro loro che il nostro obiettivo è essere un azionista a lungo termine e un investitore strategico che rafforzerà la prosperità dei tradizionali produttori americani di munizioni di piccolo calibro”.