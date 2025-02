Armony Floor: pavimenti e parquet d’eccellenza, sempre a prezzi di fabbrica

Adnkronos

Tutti i prodotti, da scoprire in qualche click sulla piattaforma ufficiale www.pavimentieparquet.com, rispondono ai più elevati standard di qualità e sostenibilità, garantendo un perfetto equilibrio tra estetica, resistenza e convenienza.

Armony Floor è un’azienda specializzata nella produzione e vendita di pavimenti in legno e parquet, al dettaglio e all’ingrosso. Gestisce internamente ogni fase del processo produttivo, selezionando le materie prime nei paesi d’origine, grazie a collaborazioni consolidate con fornitori europei e asiatici.

L’attenzione alla qualità si riflette in un controllo rigoroso di tutta la filiera, dalla scelta delle essenze fino alle lavorazioni finali, con l’obiettivo di garantire pavimenti durevoli, esteticamente raffinati e in linea con le esigenze del mercato. L’assenza di intermediari consente inoltre di offrire prodotti caratterizzati da standard elevati a condizioni altamente competitive, mantenendo un equilibrio ottimale tra prezzo e prestazioni.

Per gli ambienti con riscaldamento a pavimento, sono disponibili parquet studiati per assicurare stabilità e prestazioni ottimali. Anche gli spazi esterni possono essere valorizzati con pavimentazioni in legno progettate per resistere agli agenti atmosferici, ideali per terrazze o verande.

L’ampia varietà di colori e venature permette di scegliere tra tonalità più chiare o più scure, con effetti estetici che esaltano la naturalezza del legno. Per completare ogni progetto, l’azienda mette a disposizione una serie di accessori in grado di garantire una posa precisa e una perfetta armonia con l’ambiente circostante.

Ogni parquet firmato Armony Floor è realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente, con legno e bamboo provenienti esclusivamente da foreste certificate e gestite in modo sostenibile. Questa scelta garantisce la tutela dell’ecosistema, della fauna selvatica e delle comunità locali coinvolte nel processo produttivo, assicurando al contempo standard qualitativi elevati.

Per offrire un prodotto sicuro e durevole, vengono impiegati solo collanti e vernici privi di formaldeide e di altre sostanze nocive, selezionati tra i migliori marchi finlandesi e tedeschi e certificati dal marchio CE.

Armony Floor affianca il proprio pubblico in ogni fase, offrendo un’esperienza d’acquisto completa e su misura. Per agevolare la scelta del parquet più adatto, i clienti hanno l’opportunità di richiedere campioni gratuiti, ricevendoli entro 48/72 ore.

L’azienda offre inoltre un supporto progettuale altamente qualificato, con consulenze personalizzate sulla scelta delle essenze, sulle modalità di posa e sulla gestione degli spazi. A ciò si affianca un servizio di installazione professionale, disponibile su tutto il territorio nazionale grazie a una rete di posatori esperti.

L’attenzione al cliente si estende ben oltre la fase d’acquisto, con un’assistenza post-vendita che comprende manutenzione, fornitura di ricambi e accessori, soluzioni per interventi di ampliamento e supporto tecnico dedicato. Ogni parquet è coperto da una garanzia di 25 anni, a conferma della qualità dei materiali e delle lavorazioni.