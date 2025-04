Arte, De felice (Inps): “Mostra per dialogo con nuove generazioni”

Adnkronos

Il direttore comunicazione a presentazione: “Arte contemporanea per colloquio intergenerazionale”

Milano, 2 apr. “Cerchiamo di favorire il colloquio intergenerazionale utilizzando lo strumento dell’Arte contemporanea per dialogare con le generazioni nativo digitali, in particolare. I lavori del futuro”. A dirlo Diego De Felice, direttore Comunicazione Inps, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, partecipando questa mattina a Milano, all’inaugurazione della Mostra collettiva di artisti internazionali ‘Contemporanea, per un’arte responsabile’ nel contesto della Milano Art Week con la quale Inps ha imbastito per l’occasione una “collaborazione e una contaminazione positiva”, sottolinea De Felice. ‘Contemporanea, per un’arte responsabile’ è la prima tappa di una serie di eventi volti a rendere accessibile la cultura a tutti e si inserisce “nell’ambito del progetto Arte e cultura dell’Istituto, che tende a valorizzare il patrimonio artistico dell’Istituto” fa sapere De Felice. Un patrimonio che comprende “9 mila opere d’arte”.

