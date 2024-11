Artigiano in Fiera e myPOS, la partnership per soluzioni di pagamento innovative

Adnkronos

Milano, 28 nov.Artigiano in Fiera, la manifestazione internazionale che celebra l’artigianato e le micro e piccole imprese, l’innovazione e la tradizione da tutto il mondo, e myPOS, leader europeo nelle soluzioni di pagamento per le piccole e medie imprese annunciano la loro partnership.

Lo riporta un comunicato. Questa collaborazione strategica mira a semplificare e migliorare l’esperienza di pagamento per gli espositori e per i visitatori dell’evento, che si svolgerà dal 30 novembre al 8 dicembre a Fieramilano Rho. Grazie alle soluzioni offerte da myPOS, gli artigiani che hanno aderito al servizio potranno accettare pagamenti in modo semplice, veloce e sicuro, migliorando la loro capacità di vendere prodotti e servizi ad un ampio pubblico. Gli espositori potranno scegliere tra dispositivi portatili, versatili e altamente innovativi, perfetti per un ambiente dinamico come quello di Artigiano in Fiera.

Artigiano in Fiera è da sempre un punto di incontro tra tradizione e modernità; questa collaborazione con myPOS rappresenta un ulteriore passo avanti nell’offrire strumenti tecnologici che favoriscano la crescita degli artigiani. Grazie ai dispositivi myPOS, gli espositori che hanno aderito al servizio potranno: accettare pagamenti con carta e wallet digitali, comprese soluzioni contactless come Apple Pay e Google Pay; beneficiare dell’accredito istantaneo dei pagamenti, senza dover attendere giorni per ricevere i fondi sul proprio conto aziendale; e sfruttare la portabilità dei terminali, ideali per gli spazi flessibili della fiera. Con il crescente interesse verso i pagamenti elettronici, questa collaborazione rende Artigiano in Fiera un evento continuamente all’avanguardia, contribuendo a ridurre l’uso del contante e offrendo un’esperienza di acquisto più comoda, sia per i visitatori sia per gli espositori.

“Uno degli obiettivi della fiera è diventare sempre più cashless e agevolare le modalità di pagamento degli artigiani. Uniformando e rendendo easy le transazioni li agevoleremo negli innumerevoli scambi che avvengono all’Artigiano in Fiera. – ha dichiarato Gabriele Alberti Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ge.Fi. Spa – Inoltre, in una fiera in cui si realizzano migliaia di transazioni al giorno riteniamo strategico a favore di tutti i nostri visitatori rendere più accessibili, semplici e veloci i pagamenti, facilitando le transazioni elettroniche, che ormai sono per tutti una necessità. Questo accordo è un passo fondamentale per migliorare l’esperienza di tutti e rendere il nostro villaggio artigiano globale sempre più tecnologicamente innovativo.”

“Artigiano in Fiera è un evento che incarna perfettamente i valori della tradizione e dell’eccellenza artigianale. Con myPOS, vogliamo supportare gli artigiani italiani e internazionali offrendo loro strumenti di pagamento all’avanguardia, ideali per un evento così importante” ha commentato Massimo Terreni, Country Manager Italia, myPOS – La nostra tecnologia punta a semplificare il lavoro degli espositori, aiutandoli a concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: creare e innovare. Le nostre soluzioni di pagamento all-in-box, semplici da usare, veloci e versatili, ottimizzano il cash flow dei piccoli imprenditori, offrendo vantaggi immediati, una proposta trasparente e l’assenza di costi nascosti.”