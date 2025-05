Artigiano in fiera: Fontana, ‘Anteprima d’estate nuova avventura di successo’

Adnkronos

Milano, 29 mag. “L’artigiano in fiera è il più grande evento fieristico a livello globale. Anteprima d’estate è la conferma di come questa manifestazione riesce ad avere un grandissimo successo e ad attirare tantissimi visitatori. Credo che sia una nuova avventura dell’Artigiano in fiera, un po’ diversa ma comunque bella”.

Con queste dichiarazioni, Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, è intervenuto all’inaugurazione di Anteprima d’Estate, il nuovo evento promosso da Artigiano in Fiera, fino al 2 giugno a Fieramilano Rho.