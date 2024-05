Ascolti tv, ‘Il Volo’ su Canale 5 vince prime time

Adnkronos

Roma, 29 mag. Canale 5 ha vinto il prime time di ieri sera con l’ultimo appuntamento de ‘Il Volo – Tutti per uno’ che ha ottenuto 2.933.000 telespettatori pari 20,2% di share. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film interpretato da Richard Gere e Julia Roberts ‘Pretty Woman’ che ha totalizzato 2.564.000 telespettatori e uno share del 14,9%. Terzo posto per Italia1 con il programma ‘Le Iene’ visto da 1.603.000 telespettatori (share dell’11,1%).

Fuori dal podio su La7 ‘Di Martedì’ ha interessato 1.296.000 telespettatori raggiungendo uno share del 7,8% mentre su Rai2 il film ‘Il giorno sbagliato’ è stato seguito da 855.000 telespettatori (share del 4,4%). Su Retequattro ‘È sempre CartaBianca’ è stata seguita da 704.000 telespettatori (share del 4,8%). Su Rai3 la terza puntata di ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ ha ottenuto 639.000 telespettatori (share del 3,8%) mentre su Tv8 ‘Alessandro Borghese 4 Ristoranti’ ha registrato 346.000 telespettatori (share dell’1,8%). Chiude gli ascolti del prime time Nove con il film ‘Chaos’ visto da 294.000 telespettatori (share dell’1,7%).